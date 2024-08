Stand: 25.08.2024 15:08 Uhr Erster Erfolg für U21 des HSV - Kantersieg gegen Teutonia

Die U21 des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat in der Regionalliga Nord ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Das zuvor punktlose Tabellenschlusslicht setzte sich am Sonntagmittag im Stadtderby gegen den FC Teutonia 05 Ottensen mit 5:2 (2:1) durch. Omar Sillah war mit drei Toren (31., 45., 90.+2) Mann des Tages im Stadion Hoheluft. Die weiteren HSV-Treffer erzielten Daouda Beleme (58.) und Ware Pakia (87.). Für Teutonia, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Abdul-Malik Yago (24.) in Unterzahl spielen musste, trafen Dominik Akyol (9.) und Christian Stark (90.).