Stand: 03.01.2024 13:58 Uhr Ersatztorwart Pervan verlängert beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg wird noch mindestens ein Jahr länger auf die Dienste des österreichischen Ersatztorwarts Pavao Pervan zählen können. Wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab, einigten sich der Club und der 36-Jährige auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2025. In der laufenden Saison kam der frühere österreichische Nationalspieler dreimal in der Ersten Liga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. 2018 war er vom Linzer ASK zu den "Wölfen" gewechselt und absolvierte seitdem 39 Pflichtspiele. | 03.01.2024 13:45