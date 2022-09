Stand: 09.09.2022 12:31 Uhr Ellermann und Co. bei Rugby-WM in Kapstadt im Pech

Die deutschen Rugby-Männer um Ben Ellermann vom FC St.Pauli haben ihr Auftaktspiel bei der 7er-Weltmeisterschaft im südafrikanischen Kapstadt verloren. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme verlor die Mannschaft der Nationaltrainer Clemens von Grumbkow und Philip Snyman am Freitag gegen Chile nach Verlängerung mit 12:15. Nach den Versuchen von Jack Hunt und Tim Lichtenberg sowie die Erhöhung von Fabian Heimpel hatte das deutsche Team bereits mit 12:0 geführt. Nun spielen Ellermann und Co. in der Trostrunde um die Plätze 17 bis 24. | 09.09.2022 12:31