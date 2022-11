Stand: 27.11.2022 18:12 Uhr Eishockey: Niederlage für Grizzlys Wolfsburg, Bremerhaven gewinnt

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine späte und unglückliche Niederlage kassiert. Die Niedersachsen verloren auswärts in letzter Sekunde mit 4:5 (2:1, 1:1, 1:3) gegen die Adler Mannheim. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewannen gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Ergebnisse und Tabelle | 27.11.2022 18:11