Stand: 11.09.2024 21:43 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Goalie Weitzmann

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag von Torhüter Hannibal Weitzmann bis 2027 verlängert. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat somit nach Stammgoalie Dustin Strahlmeier auch den zweiten Schlussmann langfristig gehalten. Der Kontrakt des 28 Jahre alten Weitzmann wäre im nächsten Frühjahr ausgelaufen. In der vergangenen Saison absolvierte der gebürtige Berliner elf Spiele in der Hauptrunde und zwei in den Play-offs für die Grizzlys. | 11.09.2024 20:45