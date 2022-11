Stand: 29.11.2022 22:38 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg unterliegen in Ingolstadt

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstagabend ihr Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen verloren. Dustin Jeffrey brachte die Niedersachsen in Führung, Tyler Morley traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. In der 48. Minuten kassierten die Wolfsburger vor 2.771 Zuschauern den Ausgleich, Ingolstadts Wojciech Stachowiak besiegelte die Niederlage. Ergebnisse und Tabelle | 29.11.2022 22:38