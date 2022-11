Stand: 25.11.2022 22:11 Uhr Eishockey: Dritter Sieg in Folge für Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge eingefahren. Am Freitagabend gewannen die Niedersachsen auf eigenem Eis gegen die Iserlohn Roosters 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Philipp Mass, Darren Archibald und Spencer Machacek trafen für die Grizzlys. Ergebnisse/Tabelle | 25.11.2022 22:10