Stand: 18.02.2024 16:30 Uhr Eishockey: Bremerhaven gewinnt in Wolfsburg

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen und in der Tabelle zu Spitzenreiter Eisbären Berlin aufgeschlossen. Am Sonntag setzten sich die Seehafenstädter in Wolfsburg vor 4.183 Zuschauern mit 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) durch. Skyler McKenzie, Colt Adams und Blaz Gregorc trafen für die Gäste, Darren Archibald und Spencer Machacek für die Hausherren, die Tabellensechster sind. | 18.02.2024 16:30