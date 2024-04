Stand: 10.04.2024 22:21 Uhr Eisbären Berlin folgen Pinguins ins DEL-Finale

Der Finalgegner der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht fest: Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Matchball genutzt und sich am Mittwoch gegen die Straubing Tigers in Spiel fünf mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durchgesetzt. Die Pinguins hatten den Finaleinzug am Dienstag mit einem 3:0 gegen den amtierenden Meister EHC München perfekt gemacht. Die Finalserie beginnt am 17. April. Bremerhaven genießt im ersten, dritten und im möglichen fünften und siebten Spiel als Hauptrundensieger Heimrecht. Video | 10.04.2024 22:21