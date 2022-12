Stand: 01.12.2022 12:08 Uhr Eintracht Braunschweigs Benkovic fällt bis Februar aus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss bis mindestens Anfang Februar auf Filip Benkovic verzichten. Eine Hüftarthroskopie in Italien hat bei dem kroatischen Innenverteidiger nach wiederkehrenden leichten Beschwerden eine Verletzung des Labrums (Gelenklippe) ergeben. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. "Der Ausfall eines weiteren Stammspielers aus der Innenverteidigung nach Brian Behrendt trifft uns natürlich", sagte Geschäftsführer Sport Peter Vollmann über den Leihspieler von Udinese Calcio. Braunnschweig startet am 29. Januar (13.30 Uhr) beim HSV in die Rückrunde. Ergebnisse/Tabelle | 01.12.2022 12:00