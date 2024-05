Stand: 23.05.2024 13:48 Uhr Eintracht Braunschweig verpflichtet Nachwuchskeeper Herdes

Torhüter Leon Herdes schließt sich in der Saison 2024/2025 dem Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Der 17-jährige Schlussmann wechselt aus der U17-Mannschaft von Borussia Dortmund zu den "Löwen" und unterschreibt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Herdes wird dem erweiterten Profikader angehören und zunächst in der U19 Spielpraxis bekommen. Wechselbörse | 23.05.2024 13:25