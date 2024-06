Stand: 29.06.2024 21:20 Uhr Eintracht Braunschweig testet neuen Stürmer

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig testet in der Vorbereitung zur neuen Saison einen weiteren Angreifer. Im Trainingslager ist der 21-jährige Luis Hartwig mit dabei. Der Mann aus dem Nachwuchs des VfL Bochum spielte zuletzt bei KV Oostende in der zweiten belgischen Liga. Dort absolvierte Hartwig in der abgelaufenen Saison 16 Spiele, in denen er einen Treffer und eine Vorlage verbuchte. Wechselbörse | 28.06.2024 21:12