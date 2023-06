Stand: 15.06.2023 21:08 Uhr Eintracht Braunschweig muss Benkovic ziehen lassen

Beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig hat sich die Hoffnung auf eine Weiterverpflichtung des kroatischen Abwehrspielers Filip Benkovic zerschlagen. Der 25-Jährige kehrt nach einem Jahr auf Leihbasis in Braunschweig zu dem italienischen Erstliga-Club Udinese Calcio zurück. "Benko war ein extrem wichtiger Spieler in unserer Abwehr und hat einen großen Anteil am Klassenerhalt. Leider können wir ihn nicht halten", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. | 15.06.2023 20:34