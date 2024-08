Stand: 12.08.2024 13:29 Uhr Eintracht Braunschweig mit Remis im Testspiel gegen Magdeburg

Eintracht Braunschweig hat nicht mal 24 Stunden nach der 1:3-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga erneut gegen den 1. FC Magdeburg gespielt. Das Testspiel auf dem Trainingsplatz des Eintracht-Stadions endete am Montag 1:1 (0:1). Nach der Gäste-Führung durch Connor Krempicki in der 15. Minute glichen die Niedersachsen durch Fabio Di Michele Sánchez in der 54. Minute aus. In der Partie wirkten lediglich fünf der BTSV-Profis mit, die auch am Sonntag im Ligaspiel auf dem Platz gestanden hatten. | 12.08.2024 13:29