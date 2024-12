Stand: 04.12.2024 17:27 Uhr Einspruch abgewiesen: Sperre von VfL-Kapitän Beermann bleibt

Die Drei-Spiele-Sperre für Timo Beermann, Kapitän des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück, bleibt bestehen. Der Einspruch der Niedersachsen nach der Roten Karte beim Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt (2:4) wurde zurückgewiesen, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mitteilte. Das Gremium folgt damit einem Einzelrichterurteil. Beermann war in Ingolstadt am 24. November wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Den ersten Teil seiner Sperre saß er am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Alemannia Aachen ab. | 04.12.2024 17:26