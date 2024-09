Stand: 02.09.2024 17:16 Uhr Ein Spiel Sperre für Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp

Trainer Marcel Rapp von Fußball-Bundesligist Holstein Kiel muss das kommende Spiel der KSV gegen Rekordmeister FC Bayern München von der Tribüne aus verfolgen. Nach seiner Roten Karte beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) verurteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den 45-Jährigen zu einem Innenraumverbot für eine Partie. Konkret bedeutet dies, dass sich Rapp in der halben Stunde vor und der halben Stunde nach dem Bayern-Spiel am 14. September (18.30 Uhr) nicht am Spielfeldrand, in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten darf. | 02.09.2024 17:14