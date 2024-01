Stand: 19.01.2024 14:20 Uhr Ehemaliger 96-Stürmer Klaus Wunder gestorben

Fußball-Zweitligist Hannover 96 trauert um seinen ehemaligen Stürmer Klaus Wunder. Wie die Niedersachsen am Freitag in einer Mitteilung bekanntgaben, ist Wunder am 16. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Der Angreifer spielte von 1975 bis 1978 für 96. "Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen", teilte der Club mit. Wunder wurde sieben Mal für die DFB-B-Nationelelf nominiert. Weitere fünf Länderspiele im Deutschland-Trikot kamen in der U23 dazu. Für die A-Nationalmannschaft kam Wunder 1973 gegen die Sowjetunion in Moskau zum Einsatz. | 19.01.2022 14:20