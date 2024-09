Stand: 20.09.2024 14:22 Uhr Duell der Dauerrivalen: Hannover im Supercup gegen Spandau

Der erste nationale Titel der neuen Wasserball-Saison wird in diesem Jahr an einem ungewohnten Ort vergeben. Das Aufeinandertreffen von Meister Waspo 98 Hannover und Pokalsieger Spandau 04 beim 25. DSV-Supercup findet am Montag (19 Uhr) in der Dynamo-Schwimmhalle in Magdeburg statt. Hannover weicht wegen Renovierungsarbeiten an der heimischen Spielstätte auf die Halle des Zweitligisten Wasserball Union Magdeburg (WUM) aus. | 20.09.2022 14:22