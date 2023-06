Stand: 11.06.2023 09:43 Uhr Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck will mehr als nur den Klassenerhalt

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck geht mit großen Ambitionen in die kommende Saison. "Das Ziel kann nicht der Klassenerhalt sein. Das wäre, als ginge man in eine Mathearbeit mit dem Ziel, eine 4- zu schreiben", sagte Sportvorstand Sebastian Harms den "Lübecker Nachrichten". Vielmehr wolle sich der VfB im Profifußball etablieren und weiterentwickeln: "Nach oben gibt es keine Limits. Wir wissen, was wir können, haben einen klaren Plan, eine Vision und einen guten Spirit. Das gibt es nicht an jedem Standort." | 11.06.2023 09:43