Stand: 26.10.2022 17:09 Uhr Drei Nordprofis bei der Basketball-Nationalmannschaft

Mit drei Nordprofis kämpfen die deutschen Basketballer um ihr Ticket für die WM 2023. Max DiLeo und Kenneth Ogbe (beide Baskets Oldenburg) sowie David Krämer (Löwen Braunschweig) stehen im Kader für die beiden Qualifikationsspiele gegen Finnland in Bamberg (11. November/19 Uhr) und gegen Gastgeber Slowenien in Koper (13. November, 18 Uhr). Ein Sieg fehlt noch zum Startplatz für die Endrunde in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. | 26.10.2022 17:08