Deutsche Wasserballer mit sechs Waspo-Spielern zur EM

Sechs Wasserballer von Waspo Hannover zählen zum Kader des deutschen Nationalteams für die anstehende Europameisterschaft im kroatischen Split. Bundestrainer Petar Porobic nominierte Moritz Schenkel, Fynn Schütze, Kevin Götz, Phillip Kubisch, Jan Rotermund und Niclas Schipper für das Turnier, bei dem die DSV-Auswahl mindestens die K.o.-Runde erreichen will. Die deutschen Gruppengegner sind am Montag die Niederlande, am Mittwoch Rumänien und am kommenden Freitag Weltmeister Spanien. | 26.08.2022 11:56