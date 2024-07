Stand: 25.07.2024 17:31 Uhr Deutsche Handballerinnen um Emily Bölk verpatzen Olympia-Auftakt

Die deutschen Handballerinnen um die gebürtige Buxtehuderin Emily Bölk haben zum Auftakt in das olympische Handballturnier überraschend gegen Südkorea 22:23 (10:11) verloren. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch war mit hohen Erwartungen und als Favorit in das Duell gegangen, erlebte bei der Olympia-Rückkehr nach 16 Jahren Abstinenz aber eine herbe Enttäuschung. Auch eine zwischenzeitliche Vier-Tore-Führung (18:14, 45.) reichte nicht. Mit Blick auf die starke Konkurrenz in der Vorrundengruppe sind die Chancen auf das Erreichen des Halbfinals damit erheblich gesunken. Spielbericht auf Sportschau.de | 25.07.2022 17:31