Das sind die Sportler des Jahres 2023 aus Mecklenburg-Vorpommern Stand: 02.03.2024 19:00 Uhr Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2023 wieder reihenweise Titel gewonnen und Medaillen gesammelt. Geehrt wurden sie bei der Sportgala des Landessportbundes in Linstow (Landkreis Rostock).

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben Prominente aus Politik und Wirtschaft, Sportlerinnen und Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern geehrt, die im vergangenen Jahr herausragendes geleistet haben.

Die Wahl zum Sportler des Jahres

Unter den Preisträgern sind Teilnehmer und Titelträger bei Deutschen-, Welt- und Europameisterschaften. Ob in Übersee, in Israel, in Asien oder in den großen Sporthallen Europas: Sportler und Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr, quasi weltweit, eindrucksvoll bewiesen, dass sie im internationalen Vergleich nicht nur mithalten mithalten können, im Gegenteil. Zudem gab es zahlreiche Ehrungen im Bereich des Ehrenamtes. "Diese Ehrenamtler stehen heute ebenfalls im Rampenlicht. Es geht um ihren hohen persönlichen Einsatz über Jahre. Für den Sportbetrieb sind sie von elementarer Bedeutung", so der Präsident des Landessportbundes, Andreas Bluhm.

Besonders war diese Wahl durch das Abstimmungsverfahren. Eine Jury nämlich hat lediglich Vorschläge gemacht, abgestimmt haben mehr als 9.000 Sportinteressierte in Mecklenburg – Vorpommern. Die Sportgala vom Landessportbund wird unterstützt von der Ostseezeitung und dem Norddeutschen Rundfunk.

Das sind die Sportler des Jahres 2023

Sportlerin des Jahres: Wasserspringerin Jette Müller, WSC Rostock

Den nicht sprichwörtlichen, sondern den tatsächlichen Sprung in die internationale Spitze schaffte die Rostocker Wasserspringerin Jette Müller. Sie wurde deutsche Meisterin, schaffte großartige Platzierungen bei internationalen Wettkämpfen und holte im Synchronspringen mit ihrer Partnerin Lena Hentschel tatsächlich den Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris.

Parasportlerin des Jahres: Schwimmerin Neele Labudda, Hansa SV Rostock

Bei den Parasportlerinnen setzte sich Schwimmerin Nele Labudda durch, die bei den Weltmeisterschaften in Manchester gleich zweimal unter den Top Acht der Welt landete.

Sportler des Jahres: Triathlet Johannes Vogel, Fiko Rostock

Johannes Vogel vom TC Fiko Rostock gelang mit mehreren Topplatzierungen in diesem Jahr der Sprung an die Weltspitze.

Parasportler des Jahres: Ruderer Marcus Klemp

Team des Jahres: Rostock Seawolves

Paramannschaft des Jahres: RGC Hansa Goalball

Nachwuchssportlerin des Jahres: Hürdenläuferin Lia Flotow, 1. LAV Rostock

Nachwuchssportler des Jahres: Hürdenläufer Owe Fischer - Breiholz, Schweriner SC

