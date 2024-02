Stand: 07.02.2024 13:24 Uhr Rostocker Wasserspringerin Jette Müller für Olympia qualifiziert

Wasserspringerin Jette Müller aus Rostock hat sich an der Seite von Lena Hentschel (Berlin) für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Das Duo wurde am Mittwoch bei der Schwimm-WM in Doha im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Sechste. Mit der Gesamtpunktzahl von 273,93 verfehlten die beiden Deutschen den Bronzeplatz der Britinnen Scarlett Mew Jensen und Yasmin Harper nur um 7,77 Zähler. Für Müller war der WM-Wettkampf die erste internationale Meisterschaft in einer olympischen Disziplin. | 07.02.2022 13:22