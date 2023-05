Stand: 19.05.2023 20:25 Uhr Darmstadt 98 steigt in die Bundesliga auf

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 ist am Ziel seiner Träume: Die Hessen besiegten am Freitag den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0) und machten damit nach sechs Jahren die Rückkehrt ins Oberhaus perfekt. Sie können am letzten Spieltag nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Der HSV hofft jetzt darauf, noch am Zweiten Heidenheim vorbeiziehen. Ergebnisse/Tabelle | 19.05.2023 20:25