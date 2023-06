Stand: 10.06.2023 17:43 Uhr DM in Balve: Kruse holt Gold, Wandres Bronze

Mylen Kruse hat sich bei der deutschen Meisterschaft für Springreiterinnen den Titel gesichert. Die 23-Jährige aus Zeven blieb im sauerländischen Balve mit ihrem Pferd Cha Mu in insgesamt drei Runden am Donnerstag und Sonnabend ohne Abwurf, kassierte nur zwei Strafpunkte wegen Zeitfehlern. Bronze in der Dressur holte Frederic Wandres im Grand Prix Special. Der Reiter aus Hagen bei Osnabrück kam beim Sieg von Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera (83,255 Prozent) mit Duke of Britain auf Rang drei (78,628). | 10.06.2023 17:41