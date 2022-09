Stand: 09.09.2022 14:27 Uhr DHB terminert Pokal-Zweitundenspiele

Im Topspiel der zweiten Runde im DHB-Pokal stehen sich die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin am 19. Oktober gegenüber. Das ergab die Terminierung der 16 Spiele am Freitag. Die Uhrzeit der Spitzenbegegnung wird noch festgelegt. Am selben Tag bestreiten auch die HSV-Handballer, der HC Empor Rostock sowie der VfL Lübeck-Schwartau ihre Partien. Titelverteidiger THW Kiel muss am 20. Oktober (19 Uhr) beim Zweitliga-Aufsteiger 1.VfL Potsdam antreten. Paarungen DHB-Pokal | 08.09.2022 16:09