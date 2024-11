Stand: 09.11.2024 19:40 Uhr DHB-Team ohne Golla und Späth - Beneke und Birlehm nachnominiert

Ohne Kreisläufer Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) und Keeper David Späth (Rhein-Neckar Löwen) bestreiten die deutschen Handballer das EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei in Ankara. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte für die Partie am Sonntag (15.10 Uhr, live im Ersten) stattdessen Rückraumspieler Max Beneke (Füchse Berlin) und Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf) als zweiten Torhüter neben Routinier Andreas Wolff. Der 33-Jährige vom deutschen Rekordmeister THW Kiel wird die DHB-Auswahl erstmals als Kapitän aufs Parkett führen. Der etatmäßige Spielführer Golla fällt aufgrund muskulärer Probleme aus und trat die Reise in die Türkei gar nicht erst mit an. | 09.11.2024 19:39