Stand: 31.08.2022 21:53 Uhr DHB-Pokal: Hammerlos für Flensburg - THW Kiel trifft auf Potsdam

Titelverteidiger THW Kiel trifft in der zweiten Runde des deutschen Handball-Pokals auf den 1. VfL Potsdam aus der Zweiten Liga. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Düsseldorf. Die Potsdamer haben Heimrecht. Die Lose wurden von Speerwurf-Europameister Julian Weber gezogen. Der Leichtathlet bescherte der SG Flensburg-Handewitt mit dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin das Top-Duell der Runde. Der HSV Hamburg muss zum Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck. Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt den TVB 1898 Stuttgart. Die Spiele werden am 19. und 20. Oktober ausgetragen. | 31.08.2022 21:51