Stand: 09.01.2023 10:59 Uhr DHB-Pokal: SG Flensburg-Handewitt gegen HSG Wetzlar am 04. Februar

Das Viertelfinale im DHB-Pokal zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der HSG Wetzlar ist zeitgenau festgelegt worden. Die Partie zwischen den Handball-Bundesligisten wird am 4. Februar um 18 Uhr in Flensburg angepfiffen. Eine halbe Stunde am gleichen Tag später empfängt die TSV Hannover-Burgdorf die Rhein-Neckar Löwen. Noch nicht terminiert ist die Partie zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg. | 09.01.2023 10:54