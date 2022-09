Stand: 07.09.2022 11:55 Uhr DFB terminiert Pokal-Zweitrundenspiele

Im DFB-Pokal sind die Termine für die Zweitrunden-Partien terminiert worden. Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg findet am Dienstag, den 18. Oktober (20.45 Uhr) statt. Am selben Tag trifft der HSV auf RB Leipzig und der VfB Lübeck auf den FSV Mainz 05 (jeweils 18 Uhr). Am 19. Oktober stehen dann die Partien Hannover 96 - Borussia Dortmund, SC Paderborn - Werder Bremen und SC Freiburg - FC St. Pauli auf dem Programm. Alle drei Begegnungen beginnen um 18 Uhr. Ansetzungen DFB-Pokal | 07.09.2022 11:54