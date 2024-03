Stand: 18.03.2024 17:13 Uhr DFB-Sportgericht sperrt Wolfsburgs Wimmer für ein Spiel

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Mittelfeldspieler Patrick Wimmer vom Bundesligisten VfL Wolfsburg für ein Spiel gesperrt. Das Gericht sah den Tatbestand des unsportlichen Verhaltens als erwiesen an. Wimmer war am vergangenen Sonnabend bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Augsburg kurz vor der Halbzeit wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden. Durch die Sperre fehlt der Österreicher beim Debüt seines neuen Coaches Ralph Hasenhüttl am 30. März (15:30 Uhr) bei Werder Bremen. | 18.03.2024 17:12