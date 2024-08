Stand: 26.08.2024 15:02 Uhr DFB-Pokal der Frauen: "Wölfinnen" eröffnen die zweite Runde

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger VfL Wolfsburg eröffnet das Pokalwochenende mit der einzigen Partie am Freitagabend (6. September, 18.30 Uhr) beim Regionalligisten Hertha BSC. Zweitligist HSV spielt am Sonnabend (7. September, 13 Uhr) beim Landesligisten MSV Duisburg. Jeweils eine Stunde später treten Zweitligist SV Meppen gegen Bundesliga-Neuling Carl-Zeiss Jena und Regionalligist Kieler MTV gegen den Zweitliga-Aufsteiger VfL Bochum an. Das Gastspiel von Werder Bremens Bundesliga-Fußballerinnen beim Regionalligisten Arminia Bielefeld wurde für Sonntag (8. September, 15 Uhr) angesetzt. | 26.08.2024 15:02