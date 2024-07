Stand: 30.07.2024 18:11 Uhr DFB-Kapitänin Popp und ihr Knie: "Ganz guter Dinge" für Sambia-Spiel

DFB-Kapitänin Alexandra Popp sieht sich trotz ihrer Knieprobleme gegen die USA einsatzbereit für das Gruppenfinale gegen Sambia bei den Olympischen Spielen. "Wir haben es bisher ganz gut in den Griff gekriegt. Wir sind guter Dinge, dass das morgen auch alles gut funktioniert", sagte die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg vor dem Abschlusstraining der deutschen Fußballerinnen in Saint-Étienne. Die Übungseinheit bestritt Popp mit getaptem rechten Knie. Sie verspüre manchmal ein kleines Piksen im Knie, oft sei aber auch alles in Ordnung. | 30.07.2024 18:11