Stand: 21.11.2023 14:49 Uhr DFB-Frauen wieder mit Frohms, aber ohne Oberdorf vom VfL Wolfsburg

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch muss in den beiden wichtigen Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen auf die verletzte Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg verzichten. Oberdorfs Vereinskollegin und Torhüterin Merle Frohms gehört nach überstandener Verletzung wieder zum 24-köpfigen Aufgebot für die Partien am 1. Dezember (20.30 Uhr) in Rostock gegen Dänemark und am 5. Dezember (19.30 Uhr/live sportschau.de) in Swansea gegen Wales. Auch Kapitänin Alexandra Popp, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Jule Brand, Svenja Huth und Lena Lattwein vom VfL sind dabei. | 21.11.2023 14:50