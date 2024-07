Stand: 12.07.2024 20:19 Uhr DFB-Frauen verlieren Olympia-Test in Island mit 0:3

Die deutschen Fußballerinnen haben in der EM-Qualifikation in Island ihren vorletzten Härtetest vor den Olympischen Spielen verpatzt. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch, das ohne seine Kapitänin Alexandra Popp (Fußreizung) auskommen musste, unterlag am Freitag in Reykjavik mit 0:3 (0:1). Für Island erzielte die starke Wolfsburgerin Sveindis Jonsdottir den Treffer zum Endstand (83.). Am kommenden Dienstag (19 Uhr / live im Ersten) geht es noch in Hannover gegen Österreich. | 12.07.2024 20:16