Stand: 01.11.2022 19:09 Uhr DFB-Frauen in den USA mit neun Wolfsburgerinnen

Mit neun Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg geht das deutsche Nationalteam in die beiden anstehenden Länderspiele in den USA. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief neben Torhüterin Merle Frohms auch Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch, Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Alexandra Popp und Joelle Wedemeyer in den Kader. Die DFB-Frauen treffen am 11. November (01.05 Uhr MEZ) in Fort Lauderdale und am 13. November (23.05 Uhr MEZ) in Harrison auf die Amerikanerinnen. | 01.11.2022 13:10