Stand: 10.04.2024 08:56 Uhr DFB-Frauen bei Olympia auch gegen Sambia

Rund drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris kennen die deutschen Fußballerinnen nun auch ihren dritten Gruppengegner. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch wird neben dem viermaligen Olympiasieger USA und dem WM-Vierten Australien in Frankreich auch auf Sambia treffen. Die Afrikaner setzten sich in den Kontinental-Play-offs im Rückspiel in Marokko mit 2:0 nach Verlängerung durch, im Hinspiel hatte Sambia eine 1:2-Niederlage kassiert. Die deutsche Mannschaft spielt bei Olympia zweimal in Marseille (25./28. Juli) sowie in Saint-Etienne (31. Juli). | 10.04.2024 08:55