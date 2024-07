Stand: 12.07.2024 16:45 Uhr DFB-Frauen: Schon 35.000 Tickets für Spiel in Hannover verkauft

Das erste Länderspiel einer Frauen-Nationalmannschaft in Hannover ist bereits jetzt schon ein Zuschauer-Hit. Im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Österreich am kommenden Dienstag (19 Uhr) wurden bereits über 35.000 Tickets verkauft. Damit ist das Nachbarschaftsduell das bestbesuchte Frauen-Heim-Länderspiel seit dem Jahr 2013 und das drittbestbesuchte Heim-Länderspiel außerhalb eines Turniers in der DFB-Geschichte. | 12.07.2024 16:44