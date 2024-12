Stand: 25.12.2024 13:18 Uhr DFB-Frauen: Hrubesch traut Team 2025 den Titel zu

Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch traut den deutschen Fußballerinnen und seinem Nachfolger Christian Wück bei der EM 2025 in der Schweiz "alles" zu. "Weil ich weiß, da sind gute Mädels dabei, junge Mädels", sagte der Hamburger mit Blick auf das Turnier vom 2. bis 27. Juli. "Du brauchst sicher ein bisschen Glück, aber das haben wir ja auch gehabt." Der 73-Jährige hatte in Frankreich mit dem Nationalteam um Kapitänin Alexandra Popp Olympia-Bronze geholt und danach den Stab an Wück weitergegeben. | 25.12.2024 09:50