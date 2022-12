Stand: 04.12.2022 16:41 Uhr DEL: Wolfsburg und Bremerhaven holen jeweils einen Punkt

Die beiden Nordclubs haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren, konnten sich aber zumindest mit einem Punkt trösten. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen bei den Straubing Tigers mit 4:5 nach Penaltyschießen. Die Pinguins Bremerhaven verloren bei den Bietigheim Steelers mit 1:2 nach Verlängerung. Chase Berger sorgte in der 63. Minute für den Sieg der Gastgeber, die in der Tabelle an den Niedersachsen vorbeizogen. Ergebnisse/Tabelle DEL: | 04.12.2022 16:35