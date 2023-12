Stand: 30.11.2023 12:28 Uhr DEL: Wolfsburg gewinnt, Bremerhaven verliert

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga mit 5:4 (2:2, 1:2, 2:0) gegen die Augsburger Panther gewonnen. Die Niedersachsen haben damit am 23. Spieltag den fünften Platz in der Tabelle gefestigt. Zeitgleich mussten sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven in München 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) geschlagen geben. Durch die zweite Niederlage in Folge büßte Bremerhaven Platz zwei ein.