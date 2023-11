Stand: 07.11.2023 14:11 Uhr DEL: Spieler müssen künftig Halsschutz tragen

Nach dem tödlichen Unfall von Adam Johnson hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) schnell reagiert: Künftig müssen alle Spieler einen schnittfesten Halsschutz tragen. Die Sportlichen Leiter der 14 Clubs beschlossen einstimmig, diese Pflicht zum 1. Januar 2024 einzuführen. Das Regelbuch und die Richtlinien der DEL werden entsprechend angepasst, wie die Liga am Dienstag mitteilte. "Es ist ein trauriger Anlass, aber die Diskussion hat ein gutes Resultat ergeben", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Sportschau: "Wir tun, was möglich ist, und hoffen, dass der ein oder andere Unfall dadurch in Zukunft verhindert wird." Ergebnisse/Tabelle | 06.11.2023 14:10