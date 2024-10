Stand: 21.10.2024 21:14 Uhr DEL: Spiel der Grizzlys Wolfsburg gegen München in Prag abgesagt

Das erste Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf ausländischem Boden ist abgesagt worden. Wie die DEL am Montagabend mitteilte, kann die in Prag angesetzte Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und dem EHC München nicht im Rahmen der Winter Hockey Games 2024 in der tschechischen Hauptstadt stattfinden. Die Organisatoren haben die komplette Veranstaltung abgesagt. Das Duell der Niedersachsen gegen die Münchner findet stattdessen wie ursprünglich geplant am 6. Dezember (19.30 Uhr) in Wolfsburg statt. Ergebnisse und Tabelle | 21.10.2024 21:13