Stand: 19.03.2024 22:17 Uhr DEL-Playoffs: Wolfsburg verliert auch das zweite Spiel gegen München

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Viertelfinale der DEL-Playoffs auch das zweite Spiel gegen den EHC München verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Dienstagabend trotz zweimaliger Führung klar mit 3:7 (0:1, 3:3, 0:3). Mit einem Doppelschlag binnen 26 Sekunden (48.) zogen die Bayern das Spiel im dritten Drittel endültig auf ihre Seite. Für die Grizzlys trafen O'Connor (1:1, 21.), White (2:1, 24.) und Fauser (3:2, 29.). Das Viertelfinale wird im Modus "best of seven" gespielt. Partie drei findet am Freitag wieder in Wolfsburg statt. Überblick | 19.03.2024 22:17