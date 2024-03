Stand: 20.03.2024 21:56 Uhr DEL-Play-offs: Bremerhaven gewinnt auch Spiel zwei

Die Fischtown Pinguins sind im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf Kurs. Beim ERC Ingolstadt siegten die Bremerhavener mit 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) nach Verlängerung. Colt Adam Conrad war in der Overtime der entscheidende Siegtorschütze. Zuvor hatten Christian Wejse (2) und Jan Urbas für die Pinguins getroffen. Spiel drei der "best of seven"-Serie findet am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven statt. | 20.03.2024 21:53