DEL: Pinguins siegen im Spitzenspiel in Ingolstadt

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) das Spitzenspiel in Ingolstadt für sich entschieden. Die Bremerhavener setzten sich dank Ziga Jeglic im Penaltyschießen beim ERC mit 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) durch. In der regulären Spielzeit hatten Matthew Abt (46.) und Ross Mauermann (47.) binnen 40 Sekunden für die Pinguins getroffen, die durch den Sieg beim Tabellenführer Platz drei festigten.