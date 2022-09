Stand: 27.09.2022 22:06 Uhr DEL: Pinguins nach Heimsieg weiter Erster, Grizzlys bezwingen Augsburg

Heimsiege für die beiden Nordclubs am fünften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verteidigten durch ein 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) ihren ersten Rang. Der hart erkämpfte Erfolg gelang dank eines starken Schlussdrittels. Für die Grizzlys Wolfsburg geht es in der Tabelle weiter nach oben. Die Niedersachsen gewannen am Dienstagabend in heimischer Arena mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gegen die Augsburger Panther und weisen nun neun Punkte vor. Ergebnisse und Tabelle | 27.09.2022 22:02