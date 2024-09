Stand: 29.09.2024 16:41 Uhr DEL: Niederlagen für Pinguins und Grizzlys

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga trotz langer Führung gegen die Adler Mannheim nach Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) verloren. Alexander Friesen hatte den Spitzenreiter in der 19. Minute in Führung geschossen, Matthias Plachta 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit ausgeglichen. In der Overtime traf dann Jyrki Jokipakka zum Sieg für die Gäste. Auch die Grizzlys Wolfsburg kassierten eine knappe Niederlage. Beim 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) gegen die Löwen Frankfurt erzielten Andy Miele (zwei) und Spencer Machacek die Treffer für die Niedersachsen. | 29.09.2024 16:40