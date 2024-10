Stand: 02.10.2024 22:22 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verpassen Überraschung in München

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Überraschung beim stark gestarteten EHC München klar verpasst. Die Niedersachsen verloren beim ersten Ligaspiel in der neuen Halle des Vorjahres-Halbfinalisten mit 4:7 (1:2, 2:3, 1:2) und kassierten damit in der fünften Saisonpartie bereits die dritte Niederlage. Die Wolfsburger Treffer in der Mehrzweckhalle im Olympiapark erzielten White und Button zum zwischenzeitlichen 2:2 sowie Feser (3:3) und Caamano (4:6). Überblick | 02.10.2024 22:05